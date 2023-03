Con Arte in festa si aiutano i piccoli pazienti

Una giornata a scopo benefico dedicata alle famiglie di Varese. Si svolgerà domenica la seconda edizione di "Arte in Festa", festival dell’arte per bambini e ragazzi, con appuntamenti in diversi luoghi della città giardino. Dalle 10 del mattino fino a sera decine di artisti coinvolgeranno i più giovani in spettacoli e laboratori di musica, danza, cinema, teatro e pittura. Contemporaneamente per le mamme e i papà si svolgeranno quattro incontri con psicologi ed esperti, per approfondire alcuni temi cari alla genitorialità, dall’alimentazione allo sport dei figli, dal distacco alle sfide della crescita. Promotrice dell’iniziativa è la Fondazione Giacomo Ascoli: l’intero ricavato della manifestazione sarà destinato a "Il Faro", progetto della fondazione che consiste nel restauro di un immobile in largo Flaiano. I lavori sono in corso e si stanno concentrando in questa fase nella parte strutturale interna: una volta terminato l’edificio costituirà un approdo sicuro (da qui il nome scelto) per chi si prende cura dei bambini ricoverati all’Oncoematologia dell’Ospedale Del Ponte. Il Faro accoglierà le famiglie dei piccoli pazienti, ma anche medici, ricercatori, specializzandi e associazioni impegnate nella lotta contro la malattia. L.C.