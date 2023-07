Cocquio Trevisago, il piazzale intitolato alle Fiamme Gialle per contrastare la microcriminalità

"Qui c’era una fabbrica dismessa, era una zona di microcriminalità e abbandono. Abbiamo deciso di riconvertirla completamente a favore delle famiglie, dei giovani e della legalità. Ed è per questo che dedichiamo il piazzale alle Fiamme Gialle". Le parole sono del sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella e ben sintetizzano il significato dell’evento che si è svolto ieri mattina nel centro della Valcuvia. Con una breve cerimonia è avvenuta l’intitolazione dello spazio pubblico di contrada Tagliabò, situato di fianco al Parco dell’Amicizia, alla Guardia di Finanza. D’ora in poi si chiamerà proprio piazzale Fiamme Gialle, in segno di omaggio all’attività svolta dai militari sul territorio. Un rapporto storico quello con Cocquio, e più in generale con tutta la parte settentrionale della provincia, che nel lontano Ottocento viveva il fenomeno del contrabbando. Da allora è forte la presenza dei finanzieri, giunta fino ai giorni nostri con un impegno che si è via via evoluto ma sempre con un grande radicamento. "C’è un patto di legalità tra la comunità e la vocazione sociale del corpo della Guardia di Finanza che attraverso la propria azione di polizia economico-finanziaria consente lo sviluppo dell’economia e quindi le condizioni per il benessere sociale", ha detto il comandante provinciale, il generale Crescenzo Sciaraffa. Non è voluto mancare alla cerimonia il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello: in un luogo che ospiterà tanti giovani ha ricordato il protocollo siglato lo scorso martedì per contrastare il disagio minorile. E a suggellare il momento dello svelamento della targa anche il transito dell’elicottero della Guardia di Finanza nel cielo sopra Cocquio Trevisago. L.C.