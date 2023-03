Clivio, picchiato dopo la scuola. La madre: vivo nel terrore

Bullismo tra ragazzini

Clivio (Varese) - È una mamma angosciata: il figlio tredicenne è stato aggredito da un coetaneo, entrambi sono alunni della stessa scuola media. È accaduto la scorsa settimana a Clivio, la madre chiede attenzione su quanto accaduto, "Non voglio – dice – che si ripeta per altri ragazzi". Il figlio, preso a testate e colpito con pugni, ha subito un intervento chirurgico al setto nasale, fratturato ed stato dimesso dall’ospedale con 20 giorni di prognosi. "Non si può considerare quanto è successo con leggerezza – dice la mamma –, ho paura quando i miei figli escono di casa mentre dovrebbero poter girare nel paese con serenità".

L’aggressione a Clivio, alla fermata dell’autobus che effettua il servizio di trasporto scolastico: quando il tredicenne è sceso è stato affrontato dal coetaneo, all’origine pare una precedente discussione con una compagna di classe. “Spettatori” dell’aggressione, come fosse un video, gli adolescenti che erano sull’autobus, tornati tutti a casa lasciando il tredicenne sanguinante alla fermata. «Devo ringraziare l’autista dell’autobus – sottolinea la mamma con la voce che tradisce il suo dolore – quando è ritornato alla fermata, avendo concluso il giro del servizio, ha visto le condizioni di mio figlio e ha subito chiamato i soccorsi".

Nel frattempo la telefonata alla donna da parte della mamma di una compagna di scuola che tornata a casa aveva raccontato del pestaggio. Lavora a Lugano, si è messa subito in viaggio, continua "sono stati i 40 minuti più lunghi e terribili della mia vita, non potevo sapere con chiarezza come fossero le condizioni di mio figlio, sul posto c’era già il mio compagno, che lavorando a Saltrio era arrivato rapidamente, io avevo il cuore in gola, piangevo in macchina, ma sono arrivata in tempo per salire sull’ambulanza e accompagnarlo in ospedale".

La donna ha presentato una denuncia e segnalato il caso a scuola che sottolinea "non può fare nulla, mi ha spiegato la dirigente, perché l’aggressione non è avvenuta in ambiente scolastico, da parte mia invece come genitore ritengo sia opportuno parlarne con altri genitori, portare alla luce questo problema perché il ragazzino che ha aggredito mio figlio ha già manifestato comportamenti aggressivi anche nei confronti di altri ragazzi". La donna ha incontrato i genitori del giovanissimo aggressore. Vorrebbe che il tema fosse allargato a un confronto con tutti i genitori.