Cittadinanza onoraria alla senatrice Segre: "Un’instancabile testimone della Shoah"

Conferita la Cittadinanza onoraria di Castellanza alla senatrice Liliana Segre. Un percorso interrotto dalla pandemia, concluso con l’ok all’unanimità del consiglio comunale "in segno di riconoscenza e ammirazione per il suo impegno instancabile di testimone della Shoah e il suo messaggio contro l’odio e l’indifferenza". "La senatrice - ricorda il sindaco Mirella Cerini - ha un particolare legame con la nostra città. Come lei stessa ha ricordato, Castellanza le diede rifugio nell’autunno del 1943, era allora tredicenne, grazie alla famiglia Cibelli e alla protezione del Visconte Leonardo Cerini". R.F.