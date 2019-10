Cislago (Varese), 31 ottobre 2019 - Con una messa, oggi pomeriggio alle 18 in chiesa parrocchiale, la comunità di Cislago ricorda Andrea Masi il 18enne scomparso a causa di un infortunio sul lavoro la notte del 31 ottobre. Il giovane cislaghese alle 4 della notte si stava occupando della posa della fibra ottica al primo piano interrato del centro commerciale Portello di Milano. Si trovava su una piattaforma aerea, manovrata da un collega. Mentre la piattaforma si stava spostando, con la testa era andato andato a sbattere contro una trave del soffitto ed era caduto sul pavimento del posteggio. Immediati i soccorsi ma per lui non c’era stato niente da fare.

La sua scomparsa ha choccato la comunità e segnato profondamente anche l’Ipsia Parma, la scuola di via Mantegazza a Saronno dove si era diplomato e dove era tornato pochi giorni prima della sua scomparsa a raccontare entusiasta del proprio lavoro. Andrea, in primavera, è stato ricordato proprio a scuola con la posa di una targa e con una mostra per rammnetare ai suoi ex compagni e agli studenti l’importante della prevenzione e dell’attenzione ai temi della sua sicurezza sul lavoro.

E ieri l’ha ricordato anche la sua professoressa Donatella D’Alelio con un post sui social: "Domani (oggi ndr ) sarà un anno che Andrea se ne è andato, ma nessuno qui lo ha dimenticato". Un omaggio al giovane cislaghese vittima di quel lavoro che lo rendeva tanto orgoglioso e che aveva cercato con determinazione è arrivato anche qualche settimana fa dal presidente Anmil Varese Antonio Dibella durante la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata proprio a Saronno.