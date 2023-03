Cinquantenne travolto da treno Linea bloccata

Un uomo di 58 anni residente a Parabiago è morto poco prima delle 17 ieri alla stazione ferroviaria di Canegrate. Si dovrebbe trattare di un gesto di disperazione anche se rimane da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’uomo sarebbe andato in stazione in via Volontari della Libertà per poi proseguire lungo il tracciato verso Parabiago. Poi si sarebbe buttato sotto il treno regionale che stava arrivando da Milano. Sul posto sono arrivate un’ambulanza, l’automedica, i carabinieri e i vigili del Fuoco Il convoglio è rimasto fermo per ore prima della stazione ferroviaria di Canegrate.

Per l’uomo non c’era più nulla da fare. Dilaniato dal treno in arrivo nonostante la frenata del conducente. Per consentire gli accertamenti dell’Autorità competente è stata cancellata la corsa 2569 (Porto Ceresio 18:16 – Milano Porta Garibaldi 19:28). Trenord ha poi segnalato i disagi spiegando che "la circolazone rimane sospesa tra Gallarate e Parabiago al fine di permettere gli accertamenti del caso".

Christian Sormani