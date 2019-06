Varese, 21 giugno 2019 - Emergenza fauna selvatica nel Varesotto: nel 2018 si sono registrati 90mila euro di danni sulle colture, di cui 79mila a causa dei cinghiali. Per questo, Regione Lombardia sta cercando di perfezionare gli strumenti per contenere il numero degli animali che popolano in particolare le aree prealpine, creando non pochi problemi quando danneggiano fondi e coltivazioni, ma anche quando diventano un pericolo per la sicurezza stradale.

Oggi pomeriggio l‘assessore regionale all’agricoltura Fabio Rolfi ha incontrato nella sede di Regione Lombardia di Varese i rappresentanti delle diverse categorie interessate alle politiche di contenimento e controllo della fauna selvatica, dagli agricoltori ai rappresentanti dei cacciatori, ma anche guardie ecologiche e responsabili territoriali delle aree protette della provincia. Rolfi, che sta effettuando incontri analoghi in tutte le province lombarde, ha illustrato le ultime iniziative prese a livello regionale per contenere la fauna selvatica, ma ha anche voluto ascoltare le osservazioni di chi opera sul territorio.

"La caccia in selezione - ha dettoRolfi - sta partendo in tutto il territorio regionale e questa settimana in Giunta abbiamo introdotto la possibilità di foraggiamento degli ungulati anche in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione della specie". "Il piano di selezione - ha proseguito - prevede per Varese il prelievo di 400 cinghiali in un anno. Già in questo primo periodo abbiamo raggiunto quota 80". "La Regione Lombardia - ha evidenziato l'assessore regionale all'Agricoltura - sta lavorando per la semplificazione e la sburocratizzazione del sistema. Il cinghiale è un problema per i campi e per l'incolumità delle persone. In provincia di Varese, poi, anche cervi e caprioli creano danni. Serve, dunque, un approccio razionale e non ideologico". "Vogliamo anche agevolare la gestione delle carcasse - ha concluso Rolfi - e sostenere la filiera della carne da selvaggina. Va modificato a livello nazionale il regime 'de minimis' perchè gli agricoltori che subiscono danni da fauna selvatica devono essere risarciti integralmente e non solo per il 30%. La fauna è proprietà dello Stato e se lo Stato non è in grado di gestirla è giusto che paghi".