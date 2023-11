Ciclista cinquantenne ferito da una fucilata

Dei cacciatori pensavano si trattasse di un animale, all’uscita di un cespuglio, nei boschi della Val Curone tortonese. Era invece in sella alla sua mountain bike il 50enne di Casteggio che è finito all’ospedale di Alessandria, per fortuna non in pericolo di vita, colpito da una fucilata che lo ha ferito all’addome e a un braccio. E’ successo nella mattinata di ieri nella zona dei Laghi della Malvista, nel comune di Gremiasco in provincia di Alessandria. Gli stessi cacciatori hanno chiamato i soccorsi e il ferito è stato poi trasportato con l’elisoccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno ricostruito l’accaduto e denunciato, per il reato di lesioni personali colpose, il cacciatore ritenuto responsabile di aver sparato, residente a Viguzzolo (in provincia di Alessandria), sequestrandogli le armi che aveva con sé, tra cui la carabina dalla quale sarebbe partito il colpo. S.Z.