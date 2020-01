Varese, 24 gennaio 2020 - Tempi di attesa lunghi, operatività ridotta, sedi accorpate: sono queste alcune delle lamentele che gli utenti dei Centri per l’impiego della Provincia di Varese segnalano da diverso tempo. Una situazione di continui disagi che in particolare negli ultimi mesi si sono fatti più frequenti. Le difficoltà non mancano dunque, ma da Villa Recalcati giungono rassicurazioni. In una nota gli amministratori provinciali sottolineano che il tema non è stato sottovalutato e che l’obiettivo è quello di riportare queste strutture alla loro piena operatività ed efficacia. "Da tempo è stato finanziato e programmato con Regione Lombardia un piano di potenziamento dei Centri per l’impiego – spiegano il presidente della Provincia Emanuele Antonelli e il consigliere delegato al Lavoro Mattia Premazzi – ma non nascondiamo che, nonostante le misure che sono state adottate in questi mesi, restano ancora irrisolti alcuni problemi sui quali siamo al lavoro, primo fra tutti quello del personale".

Proprio la carenza di organico è ormai cronica: una situazione che riguarda tutti i territori lombardi, ma in particolare la provincia varesina, che è stata quella che in questi anni ha subito la maggior perdita di personale per mobilità, pensionamenti e altri motivi. E così nelle sedi più grandi dei Cpi si registrano tempi d’attesa che non si vedevano da tempo. La situazione più problematica è quella di Gallarate, a cui è stato accorpato il centro di Sesto Calende. Un unico ufficio dunque deve gestire un’area di 31 comuni, ma con un numero di operatori inadeguato. Anche nelle realtà più piccole i problemi non mancano: per scongiurare la chiusura degli sportelli la Provincia ha dovuto prendere provvedimenti drastici; come limitazioni di orario, rotazione di personale e aperture alternate.

Il caso più emblematico è quello che riguarda le strutture di Laveno Mombello e Luino, che restano attive grazie ad aperture alternate, che vengono garantite da tre soli dipendenti che si spostano da una sede all’altra. Una situazione difficile tanto per i dipendenti quanto per gli utenti, che si rivolgono a questi centri per avere un supporto nella ricerca di un’occupazione o per informazioni sui percorsi di accompagnamento al lavoro. Ma in questa situazione alquanto complicata si intravede uno spiraglio di luce. "Nell’anno in corso, probabilmente a febbraio – spiegano Antonelli e Premazzi – sarà indetto un concorso per l’assunzione di dipendenti nei Centri per l’impiego in tutta la regione. Nello specifico della Provincia di Varese, si prevede l’assunzione di 114 dipendenti, di cui 17 a tempo determinato e 97 a tempo indeterminato".

Un numero imponente di forze nuove in arrivo, che rende bene le dimensioni del vuoto che si vuole andare a colmare. Ma non sarà una soluzione a breve e per questo motivo l’ente provinciale è pronto ad intervenire nell’immediatezza. "In attesa dell’espletamento del concorso, le cui procedure richiederanno mesi – concludono i due amministratori – con Regione si stanno valutando altre misure di urgenza per far fronte alle situazioni più critiche". Intanto qualcosa si muove: recentemente, in attuazione del reddito di cittadinanza, sono stati inseriti in organico 27 navigator, grazie a percorsi di formazione strutturati e puntuali. Inoltre sono stati attivati accordi di collaborazione con gli Ambiti territoriali e i Servizi sociali comunali per garantire il lavoro in rete e la piena efficacia delle azioni.