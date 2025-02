Cede il carico: camionista ferito

Infortunio sul lavoro. Per fortuna le conseguenze si sono rivelate meno gravi del temuto. L’allarme è scattato poco prima delle 11, la richiesta di intervento ai soccorsi e ai vigili del fuoco dalla zona industriale. Secondo quanto ricostruito durante le fasi di caricamento di materiale un camion ha urtato le lastre in cemento di copertura della facciata di un capannone che cadendo hanno schiacciato la cabina dell’automezzo. Sul posto sono subito arrivati gli operatori con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco del distaccamento di Busto Arsizio e Gallarate che hanno estratto il conducente del camion, l’uomo era rimasto intrappolato nella cabina dalle lamiere. Il camionista è stato trasportato al pronto soccorso in codice verde. R.F.