Cavaria, sorpresi a gettare rifiuti domestici nei cestini pubblici: multa di 250 euro a due cittadini

Cavaria Con Premezzo (Varese), 19 luglio 2023 - Beccati, è il caso di dirlo, “con le mani nel sacco”, quello dei loro rifiuti domestici che due cittadini a Cavaria con Premezzo stavano lasciando nei cestini pubblici che hanno ben altra funzione. Le telecamere della videosorveglianza del Comune li hanno sorpresi, quindi le due persone sono state individuate e multate, 250 euro a testa, per il gesto di inciviltà urbana. Che serva di lezione.

A rendere noto l’episodio l’amministrazione comunale con un post sulla pagina social, “250 euro a testa la sanzione” quindi “500 euro in più da spendere per la collettività”. Le telecamere volute dall’amministrazione comunale stanno dando ottimi risultati. Prosegue la nota del comune: “Gli investimenti delle telecamere sono sempre soldi ben spesi, con le nuove telecamere del Parco della Pesa, già operative, attualmente ne abbiamo 84 sul territorio, perfettamente funzionanti. Occhio a fare i furbi. I cittadini civili e per bene ringraziano”.