Cattivi odori a Origgio: "È colpa dei fanghi" - Arpa indaga

Diverse serate alle prese con un’ondata di cattivo odore ancora più difficile da gestire a causa del gran caldo degli ultimi giorni. Sono tante le segnalazioni arrivate dai residenti della zona di via Marconi, via per Lainate e viale Lombardia. Sarebbe, secondo quanto segnalato dai cittadini, un odore forte tra quello di gas e di zolfo. Una situazione con cui era particolarmente difficile convivere, visto che rendeva impossibile tenere aperte le finestre, che del resto non potevano essere chiuse alla ricerca di un po’ di refrigerio, almeno serale, dal caldo.

L’amministrazione si è subito attivata con il sindaco Evasio Regnicoli (nella foto) che ha inviato una segnalazione ad Arpa. La risposta è arrivata in meno di 24 ore. "Gli odori molesti – ha spiegato il primo cittadino – sarebbero quelli del depuratore di Caronno Pertusella, dove sono in corso i lavori di asportazione fanghi".

Una risposta che non ferma l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione sul tema: "Il problema è fuori dalla nostra competenza territoriale ma continueremo a monitorare la situazione partendo ovviamente dall’ascolto dei cittadini".

Non è la prima volta che nel Saronnese si registrano problemi di questo tipo: l’ultimo in ordine di tempo ha riguardato la città di Saronno, dove l’estate scorsa l’odore, provocato proprio da un impianto di trattamento dei fanghi, è stato così intenso da scatenare centinaia di proteste e un intervento di Arpa e del Comune. Dopo diversi mesi il problema si è risolto, mentre è ancora in corso il procedimento per un’invasione di cattivo odore registrata nel 2022 tra Gerenzano, Uboldo e il vicino Comasco.

Sara Giudici