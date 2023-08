Castronno, ubriachi litigano per strada e un 40enne viene accoltellato: è gravissimo

Una lite tra ubriachi in tarda serata a Ferragosto è finita con l’accoltellamento di un uomo di 40 anni. È successo per strada in via Belvedere, nel centro di Castronno, in provincia di Varese. L’uomo è stato soccorso dalla guardia di finanza di Varese e portato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese: è in condizioni molto gravi, ma non sembra in pericolo di vita.

Sull’aggressione stanno indagando i carabinieri, ma non è facile ricostruire l’accaduto in quanto le persone coinvolte erano tutte parecchio ubriache. A un certo punto sarebbe scoppiata una lite finché uno dei coinvolti non ha tirato fuori un coltello e accoltellato il quarantenne.

L’uomo sarebbe poi stato trovato dai soccorritori in stato confusionale e con una ferita da cui fuoriusciva molto sangue. Il personale della croce rossa lo ha stabilizzato e portato al pronto soccorso poco prima di mezzanotte. Le indagini sono coordinate dalla Procura della repubblica di Varese.