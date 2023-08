Castiglione Olona, pedone investito da una moto all’alba: è grave

Castiglione Olona (Varese) – Stava attraversando via Cesare Battisti a Castiglione Olona (Varese) alle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 17 agosto, quando è stato travolto da una moto che arrivava in quel momento. Un 68enne è ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese

L’incidente si verificato alle 6.20 di questa mattina: il 68enne stava attraversando la strada all’altezza del civico 60, nello stesso momento arrivava una moto che non ha fatto in tempo a frenare e lo ha investito. Un urto molto violento che ha lasciato il pedone a terra in gravi condizioni. Ferite serie anche per il motociclista di 37 anni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze che hanno prestato le prime cure al 68enne e poi lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Varese. Ricoverato anche il motociclista. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’investimento sono affidati ai carabinieri della compagnia di Saronno.