Castiglione Olona (Varese) - Episodio ancora da chiarire avvenuto quest'oggi, poco dopo le 13.30, a Castiglione Olona, tranquillo paese del Varesotto, noto per la sua architettura rinascimentale e per questo conosciuto come "angolo di Toscana in Lombardia".

Secondo quanto è stato reso noto dal 118 un uomo di 66 anni è stato soccorso da ambulanza e automedica dopo essere stato trovato in via Volta, una strada poco fuori dal centro storico, con una ferita all'addome da arma da fuoco (e non al gluteo come sembrava in un primo momento). L'uomo è stato portato in ospedale a Varese. Non sarebbe in pericolo di vita. Si tratta di Luigi Costetti, lo storico parrucchiere del paese.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora tutta da confermare, la vittima dell'aggressione era seduta fuori da un bar quando una persona si sarebbe avvicinata e, pare dopo un diverbio, avrebbe estratto l'arma e sparato almeno un colpo che avrebbe raggiunto il 66enne al gluteo. A quanto è stato accertato chi ha esploso il colpo in passato è stato alle dipendenze dell'uomo ferito. E proprio nell'ambiente lavorativo, in particolare su vecchie ruggini legate all'attività svolta si starebbe cercando il movente dell'aggressione. Successivamente, nel pomeriggio, si è saputo che il presunto aggressore è un uomo di 75 anni che, dicono gli investigatori, sosterrebbe di vantare un credito dall'uomo ferito "per contributi non pagati"

Sul posto si sono recati anche i carabinieri della stazione cittadina, con i colleghi del nucleo investigativo di Varese, per accertare la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno ancora effettuano i rilievi. Si sospetta un conflitto a fuoco, anche se sono sul tavolo tutte le ipotesi.

