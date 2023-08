Castelveccana, cade per alcuni metri sul monte Ganna: 53enne salvata con l’elicottero

Castelveccana (Varese), 16 agosto 2023 – Ennesimo incidente in montagna in Lombardia. Dopo le tragedie di ieri, giorno di Ferragosto, con due fungiatt morti, un 55enne in Valtellina e l’altro, di 89 anni nel Bresciano, e un alpinista di 26 anni, Samuele Guagnano travolto da un masso a Piantedo, oggi pomeriggio intorno alle 14,50 si è verificato un altro incidente in quota. Stavolta nel Varesino e dall’epilogo non grave. Una donna di 53 anni è caduta dal sentiero per alcuni metri in un punto roccioso e impervio mentre si trovava nella zona del Monte Ganna, Porto Valtravaglia, a Castelveccana.

Nella caduta la donna ha riportato diversi traumi. Dopo la richiesta di aiuto la stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana, ha attivato il Soccorso alpino, a supporto dell'elisoccorso di Como dell'Agenzia regionale emergenza urgenza.

Per caso nella zona erano già presenti due tecnici del Cnsas, che sono andati subito sul posto e poi sono stati raggiunti da una squadra. La donna è stata valutata nella parte sanitaria, immobilizzata, messa in sicurezza e portata in ospedale con l'elicottero. L'intervento è cominciato poco dopo le 15 ed è finito oltre un’ora e mezza dopo, intorno alle 16,30.