Castellanza (Varese), 21 giugno 2019 - «I castellanzesi ci mettono la faccia» per sensibilizzare su un tema fondamentale come quello del senso civico. Ieri il sindaco Mirella Cerini ha presentato l’iniziativa, nata dalla collaborazione con Afi (Archivio fotografico italiano) e con alcune associazioni cittadine che hanno aderito con entusiasmo al progetto educativo. La campagna di sensibilizzazione si avvale di sei manifesti, uno per ogni argomento su cui si richiama l’attenzione; accanto allo slogan, ci sono i volti dei castellanzesi che “ci mettono la faccia”, esponenti del mondo associativo.

Ecco dunque i carabinieri in congedo invitare al rispetto del codice della strada, gli alpini del gruppo castellanzese promuovere il controllo di vicinato, i musicisti del corpo musicale Santa Cecilia lanciare lo slogan a favore del volontariato, la protezione civile sottolineare l’importanza del rispetto per l’ambiente, i consiglieri comunali di maggioranza dire stop al gioco d’azzardo e la giunta comunale, in compagnia di un bel cane, invitare i padroni degli amici a quattro zampe a tenere pulita la città.

«Abbiamo voluto promuovere questa azione – spiega il sindaco Cerini – per sensibilizzare i cittadini su temi importanti che riguardano tutti e favorire il senso civico, composto dai nostri comportamenti quotidiani, che devono essere rispettosi delle persone, della città e dell’ambiente. Abbiamo deciso di affidarci ai volti dei castellanzesi per promuovere i messaggi della campagna, la speranza è che i cittadini comprendano il senso di responsabilità che nasce nel momento in cui si vive l’appartenenza a una comunità. Intanto ringrazio Afi, le associazioni che hanno creduto in questo progetto, gli assessori e i consiglieri che hanno condiviso l’idea e la sua realizzazione». Da ieri il via alla campagna per favorire il senso civico, che impegna ogni cittadino al rispetto della comunità con le sue azioni, anche le più semplici.