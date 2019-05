Castellanza (Varese), 23 maggio 2019 - Le sirene spente per non attirare troppo l’attenzione, il silenzio nei corridoi al passaggio delle Fiamme gialle con mandato alla mano: brusco risveglio per i dipendenti della Castellanza Servizi e Patrimonio, municipalizzata comunale che gestisce vari servizi, dalla quale la Guardia di finanza di Saronno ha acquisito documenti su impulso della Procura di Busto Arsizio. Gli accertamenti, confermati dagli uffici giudiziari, sarebbero partiti da un esposto che conterrebbe accuse nei confronti di due o più persone, per reati commessi contro la pubblica amministrazione. A quanto emerso, si potrebbe trattare di peculato.

Il fascicolo, presumibilmente aperto dalla procura bustocca, potrebbe già contenere i nomi di alcuni indagati. Il procuratore della repubblica Gianluigi Fontana ha specificato che gli accertamenti in corso non sono collegati a nessuna della maxi inchieste in corso, ovvero “mensa dei poveri” – coordinata dalla dda di milano e che ha portato all’arresto di Nino Caianiello, ex segretario provinciale di forza italia a varese, così come di altri nomi noti della politica varesina e di membri del cda di accam – o “piazza pulita”, l’indagine che la scorsa settimana ha portato all’arresto del sindaco di legnano Gianbattista Fratus, del suo vice maurizio cozzi e dell’assessore Chiara Lazzarini. in entrambi i casi le accuse sono a vario titolo per corruzione e turbativa d’asta. Castellanza servizi e patrimonio è nata dalla fusione di due srl, su impulso del comune di castellanza, nel 2015, con la finalità di razionalizzare le specie e velocizzare le procedure. amministratore unico della società è carlo veronelli, noto dirigente con esperienza internazionale. per conoscere l’esito degli accertamenti ed eventuali avvisi di garanzia in partenza sarà probabilmente necessario attendere ancora.