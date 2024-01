Castellanza, 15enne muore annegato nella vasca di depurazione: patteggiano due imputati

Castellanza, 16 gennaio 2024 – Un quindicenne morì annegato nella vasca di depurazione all'interno di un complesso aziendale a Castellanza per recuperare un pallone e due imputati hanno ora patteggiato davanti al gup di Busto Arsizio Stefano Colombo per omicidio colposo.

A un anno il proprietario della vasca di depurazione e 8 mesi l'amministratore delegato della tintoria che opera in quegli spazi. La famiglia, assistita dall’avvocato Massimiliano Canavesi, è stata risarcita con 750mila euro. Il pubblico ministero Carlo Alberto Lafiandra ha invece chiesto e ottenuto l'archiviazione per un terzo indagato, il curatore fallimentare della società proprietaria dell'area. L'avvocato Canavesi ha sottolineato come l'aver patteggiato ha evitato alla madre del ragazzo un processo durante il quale avrebbe dovuto ripercorrere i drammatici istanti della perdita del figlio.

I genitori del quindicenne senegalese

I fatti

I fatti risalgono all'ottobre del 2021. Quella domenica pomeriggio Mouhamadou Niang, 15 anni, con la madre e i fratelli, era andato a trovare un amico di famiglia custode di una delle ditte del comparto. Niang, con gli amici, era uscito a giocare a pallone. La palla era finita nella vasca e l'adolescente era scivolato nel tentativo di recuperarla, annegando.

Vigili del fuoco recuperano il 14 caduto nella vasca