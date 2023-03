Castellanza, Sos nel Parco dei Platani: 100 alberi da abbattere. Gli esperti: "Instabili e pericolosi"

A Castellanza saranno abbattuti un centinaio di alberi

Castellanza (Varese) – Devono essere abbattuti, non c’è altra soluzione per un centinaio di alberi presenti nel Parco dei Platani, tra le aree verdi che a Castellanza sono state oggetto di importanti interventi di riqualificazione.

Il responso è arrivato dopo l’analisi della situazione da parte degli esperti forestali che hanno comunicato all’amministrazione comunale lo stato delle piante, parole che non lasciano dubbi, "la situazione è critica" per abeti e pini ormai secchi e con una stabilità precaria. Palazzo Brambilla avvierà a breve gli interventi necessari, spiega l’assessore all’Ecologia Claudio Caldiroli "la decisione per l’abbattimento è stata presa a malincuore, c’è di mezzo la sicurezza dei cittadini, non c’è alternativa". Secondo il piano predisposto saranno abbattuti decine di esemplari nell’area cani e in quelle antistanti, in una delle quali è davvero elevata la criticità con il rischio che gli alberi possano cadere.

Dunque l’intervento è urgente. Dopo l’abbattimento si procederà alla sostituzione delle piante e saranno messi a dimora aceri, carpini e specie che potranno essere gestite meglio nella manutenzione e nelle potature. Altri abbattimenti riguardano 11 robinie che si trovano lungo la Strada vicinale e che rappresentano un pericolo per la loro vicinanza alla linea elettrica, intervento deciso da Terna in collaborazione con il comune. "Il taglio – dicono dalla società – stato programmato ed è indispensabile per evitare danni a persone e cose". Quindi un invito ai cittadini a non procedere in modo autonomo all’abbattimento o alle potature di alberi in prossimità di cavi elettrici, accordarsi sempre con esperti.

Intanto nei prossimi giorni cominceranno i lavori al Parco dei Platani dove è previsto l’intervento più massiccio, un’operazione che per l’amministrazione comunale avrà un costo pari a 108mila euro, una spesa necessaria per la sicurezza dei cittadini che frequentano l’area verde. Da sottolineare che nel 2021 è stato completato il restyling del parco con la sistemazione dei vialetti e il restauro dello storico arco.