Cassano Valcuvia, incidente sulla statale: due feriti gravi, traffico in tilt

Un intervento dell'elisoccorso (repertorio)

Cassano Valcuvia (Varese), 27 marzo 2023 – Grave incidente stradale, oggi poco prima delle 15, sulla SS 394 nel tratto che attraversa Cassano Valcuvia, in provincia di Varese.

Stando alle prime informazioni due auto si sarebbero scontrate frontalmente. E, successivamente, dopo l’impatto, una di queste si sarebbe ribaltata lungo la carreggiata. Due le persone coinvolte nell’incidente: una delle quali è rimasta incastrata nell’abitacolo.

Due persone, tra cui un 28enne, sono in gravi condizioni. Il 28enne, a bordo dell’auto che non si è ribaltata, ha riportato un trauma cranico e un trauma ad un arto inferiore, ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre l’altro uomo coinvolto ha riportato diversi traumi al bacino e agli arti inferiori, con fratture, ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese.

Sul posto sono subito intervenute ambulanze, automedica e elisoccorso. Ma anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di estrarre dall’abitacolo uno dei due feriti. La dinamica è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Luino.

Gravi i disagi alla circolazione stradale, in entrambe le direzioni. La statale, alle 16, era ancora bloccata. Il consiglio è di transitare dalla provinciale per Cunardo e Ferrera per raggiungere la Valcuvia e il territorio luinese.