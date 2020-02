Cassano Magnago (Varese), 26 febbraio 2020 - Il tesoretto messo a disposizione dal Miur è stato fondamentale per permettere all’amministrazione comunale di Cassano Magnago guidata dal sindaco Nicola Poliseno di effettuare importanti interventi sui suoi plessi scolastici. La somma a disposizione (1 milione e 800mila euro) a cui il comune ha aggiunto 350mila euro, ha finanziato due progetti, il primo per la messa in sicurezza della scuola Fermi, il secondo, che richiede il maggiore impegno economico, per la scuola Orlandi. Di recente il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo proprio alle Orlandi, Poliseno è salito sul tetto completamente rifatto, primo intervento concluso secondo quanto indicato nel piano dei lavori.

Commenta il sindaco: "Sono soddisfatto, c’è il rispetto dei tempi e delle opere preventivate, ora la scuola ha una nuova copertura sull’ala della segreteria, e si prosegue con interventi per perseguire le finalità a noi più care, la sicurezza nelle scuole". Adesso si guarda al secondo lotto del progetto che riguarda il plesso delle Orlandi, che prevede la rimozione dell’amianto e lavori che renderanno più moderno l’edificio, i costi ammontano a circa 2 milioni di euro. Il cronoprogramma del cantiere è già stato definito dall’amministrazione comunale in pieno accordo con la dirigenza scolastica, obiettivo ridurre al minimo i disagi per questo prenderà il via nel mese di giugno, a lezioni finite, durata prevista un anno per terminare nel settembre 2021, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. Il progetto prevede la rimozione dell’amianto ancora presente nella struttura, nei pavimenti e nelle pareti che saranno abbattute per essere ricostruite secondi criteri più moderni e sicuri, saranno rinnovati nel segno dell’efficienza energetica gli impianti e saranno istallati nuovi serramenti.

Insomma un vero e proprio restyling che sta particolarmente a cuore al sindaco Poliseno."Abbiamo dato grande importanza anche all’adeguamento energetico – fa rilevare il primo cittadino – e ci sarà un grande vantaggio in termini di risparmio, energetico ed economico". I lavori, come annunciato da Poliseno, cominceranno nel mese di giugno, quando saranno concluse le lezioni, per terminare nel mese di settembre 2021. Di mezzo c’è un intero anno scolastico che non subirà interruzioni: per le 12 classi coinvolte si valuteranno le soluzioni più adeguate e non si esclude che qualche sezione possa essere trasferita in un’altra scuola, ma questo, conclude Poliseno "lo decideremo strada facendo valutando la situazione con la dirigenza". Importante per il sindaco è il traguardo: la scuola Orlandi senza più amianto e completamente rinnovata.