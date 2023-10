Case Aler, assegnazioni in vista. Ma 11 sfratti alle famiglie morose

È stato pubblicato il nuovo avviso per l’assegnazione di alloggi disponibili nell’ambito territoriale di Castellanza (che comprende Castellanza, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Fagnano Olona, Olgiate e Solbiate) di proprietà comunale e di Aler. Le domande potranno essere presentate accedendo alla piattaforma elettronica regionale fino alle 12 del 28 novembre 2023. Le informazioni sono sul sito di Castellanza Servizi Patrimonio, ed è possibile chiedere supporto per la presentazione della domanda attraverso un appuntamento telefonico sia con Csp (0331481288 int. 2 poi 1) che con Aler (03328069 – 236266). La società Castellanza Servizi Patrimonio, in collaborazione con i Servizi sociali, si adopera anche per sanare e risolvere le situazioni di morosità. Tutti i nuclei con morosità superiore ai 2mila euro sono stati convocati dai funzionari per verificare le problematiche che hanno portato le famiglie ad accumulare arretrati nell’affitto, nonostante il canone sia parametrato al reddito. I nuclei coinvolti sono stati 25. Per 4 di essi, gli sfratti già convalidati saranno resi esecutivi. Per 7 nuclei, di cui 4 con piani di rientro dal debito concordato ma disatteso, verranno avviate le procedure di sfratto. Nove famiglie hanno attivato un piano di rientro per cui, se verranno rispettati i pagamenti, non verrà avviato lo sfratto. Infine 5 famiglie hanno provveduto a saldare la morosità. In termini economici, la morosità sugli alloggi relativa ai contratti attivi alla data del 15 settembre 2023, ammonta a oltre 284mila euro. Il 48% delle morosità sono state sanate per intero. S.V.