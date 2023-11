Cartelli rossi in città per dire basta agli abusi

Un’installazione per sensibilizzare: eliminiamo la violenza contro le donne. Sabato 18 novembre, sono stati installati in Piazza Unità d’Italia due grandi cartelli rossi che riportano i nomi delle donne vittime di femminicidio dall’inizio dell’anno fino al primo novembre. Sono 103 nomi. La più giovane aveva 13 anni, la più anziana 95. A questi nomi, purtroppo, se ne aggiungeranno ancora: pochi giorni fa si è diffusa la notizia di un altro femminicidio, quello di Giulia. I cartelli riportano il numero verde antiviolenza 1522, sempre attivo. L’iniziativa, a cura dell’associazione di giovani Gli Spaesati, è nata all’interno del Tavolo AntiViolenza nell’ambito delle iniziative per il 25 Novembre: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nicole, a nome degli Spaesati, oggi ci ha raccontato le emozioni che hanno provato nello scrivere questi 103 nomi; nomi di donne italiane e straniere; alcuni nomi sono ricorrenti, come Maria, Giuseppina, Giulia, ma ogni nome ha una storia. È necessario fermare questa strage: in media viene uccisa una donna ogni tre giorni.