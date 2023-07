Cargo City, tensione con il Governo Il Comitato replica a Giorgetti

di Rosella Formenti

Non si è fatta attendere la replica di Uni.Co.Mal (Unione Comitati Comprensorio Malpensa per la Tutela della salute e dell’ambiente) a ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che al convegno all’hub di Dhl Express Italia a Malpensa ha ribadito la necessità dell’espansione di Cargo City all’esterno del sedime. Scrive Uni.Co.Mal: "Il ministro minaccia di intervenire personalmente per allargare la Cargo City fuori sedime contro il parere tecnico-scientifico della Commissione Via. Sappiamo tutti che nel Masterplan esistono almeno due alternative valide a questo devastante allargamento".

E ancora. "I dati di crescita della Cargo danno a oggi un calo del 10-12% rispetto all’anno scorso, secondo i dati Sea, non si capisce quindi perché continuare a distruggere e cementificare. L’amministratore Dhl gli fa eco, parlando di 360 milioni in 4 anni con strumenti green come automezzi elettrici e carburante Saf, come se questo fosse la panacea di tutti i mali di Malpensa. Abbiamo già ricordato che questo carburante a seconda della percentuale miscelata con kerosene produce un certo abbattimento della CO2 ma anche altri inquinanti atmosferici. Quando nel 2035 i passeggeri saranno intorno ai 40 milioni mentre nel 2022 sono stati 21.3, cosa faremo?". Quindi si fa rilevare: "Non c’è menzione dell’inquinamento atmosferico, né tantomeno della salute dei cittadini e dei lavoratori che vivono e operano in prossimità e dentro l’aeroporto".

Infine la replica al governatore della Regione Attilio Fontana che, scrive Uni.Co.Mal "parla di un tentativo di depotenziare Malpensa ma tace sulle responsabilità di una cattiva gestione il cui fine è stato sempre quello di macinare utili senza riguardi per territorio, ambiente e popolazione". Quindi nessun ampliamento fuori sedime ma rispetto dell’indicazione della Commissione Via, fa rilevare Massimo Uboldi, portavoce dell’Unione Comitati: "È falso dire che si blocca lo sviluppo di Cargo City, come sentiamo ripetere da chi vuole a tutti i costi cementificare la brughiera che noi invece vogliamo salvare. Cargo City può svilupparsi dentro il sedime dove doveva essere realizzata la terza pista secondo gli scenari previsti nel Masterplan proposto da Sea".