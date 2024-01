Capolista troppo forte. Il Varese battuto dopo 4 successi di fila

Nel meraviglioso scenario di un Palasport di Masnago sensibilizzato nella “Braille Night“, evento senza precedenti nel basket europeo, si ferma dopo 4 vittorie in fila la corsa della Varese dell’era Mannion. La capolista Venezia gioca una partita impeccabile, imponendosi 92-103. Fin dal primo quarto, Venezia ha mostrato la sua superiorità, segnando 31 punti. Varese tenta il rientro con due triple di Moretti in fila, ma viene rapidamente sopraffatta dall’efficace attacco veneziano, sia nel gioco in post basso che da tre punti. Nonostante gli sforzi di Nico Mannion, autore di 21 punti, e Olivier Hanlan, con 20 soprattutto nel quarto finale, Varese non è riuscita a contrastare l’efficienza di Venezia che ha chiuso con un 11/20. Per Venezia, le prestazioni di spicco sono state quelle di Aamir Simms con 20 punti e del nuovo centro Mfiondu Kabengele con 14. Venezia, capolista dopo il girone di andata e prima testa di serie per la Coppa Italia di Torino, è avversaria top e conta su una fisicità con pochi eguali nel massimo campionato. Per Bialaszewski un importante insegnamento, visto che in regia la coppia Moretti-Mannion garantisce grande impatto offensivo, ma necessita di sostegno in difesa contro esterni americani. A.L.M.