varese, 31 ottobre 2019 - Dopo le code arriva il sensore del traffico. Novità importanti in vista per la strada statale 394, dove una decina di giorni fa si è aperto il maxi cantiere di Anas per il risanamento strutturale dei quattro viadotti situati in località Colmegna. Il via al senso unico alternato, con l’installazione del semaforo intelligente, c’era stato lo scorso martedì, senza particolari disagi per il traffico. Una situazione di tranquillità che si era protratta fino a giovedì. Ma venerdì pomeriggio la musica è cambiata, con lunghe code e relativi tempi di attesa. Una situazione che si è poi ripetuta domenica, complice la giornata dal clima mite e ben poco autunnale che ha portato sul lago centinaia di veicoli, che nel pomeriggio sono rimasti bloccati in lunghe file al semaforo. Attese fino a 45 minuti per percorrere un tratto di poche centinaia di metri.

Per affrontare la problematica il prefetto di Varese Enrico Ricci ha quindi convocato una riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia che si è svolta nella tarda mattinata di ieri in Prefettura. Presenti anche i vertici dei Vigili del Fuoco e della Polizia Stradale, i sindaci di Luino e Maccagno con Pino e Veddasca, l’impresa esecutrice dei lavori e i rappresentanti di Anas Lombardia. E proprio da parte di Anas c’è stato l’annuncio della misura che sarà adottata per alleviare i disagi del cantiere. Sarà installato uno speciale sensore anti-coda che avrà l’obiettivo di gestire al meglio i picchi di traffico. Il dispositivo elettronico leggerà in tempo reale la presenza delle auto in modo da far smaltire i flussi di veicoli limitando gli ingorghi. Il sensore non sarà attivo da subito: per installare la strumentazione saranno necessari dieci giorni circa. Nell’attesa saranno presenti sul posto dei movieri, che oltre ad effettuare i test del sistema potranno intervenire direttamente. La loro presenza è assicurata nei due prossimi fine settimana. L’obiettivo è anche quello di garantire la pubblica sicurezza, per evitare che le code vadano a costituire un tappo che ostacolerebbe le ambulanze o i mezzi delle forze dell’ordine in caso di situazioni di emergenza. Una necessità fatta notare nei giorni scorsi dagli amministratori locali. Dal confronto dunque è giunta una risposta che potrà costituire una soluzione al problema.

«Oggi è stato un incontro importante – ha commentato il sindaco di Luino Andrea Pellicini – la ditta si è impegnata a monitorare il traffico sul cantiere nei giorni di sabato e domenica mentre il comune di Luino cercherà di mettere in campo azioni per rendere più scorrevole il traffico sul lungolago». L’attenzione dei comuni resterà in ogni caso alta per un cantiere che accompagnerà la quotidianità degli utenti di questo tratto stradale per oltre un anno: la durata contrattuale dei lavori è di 400 giorni. Sarà da valutare mese dopo mese l’impatto sul traffico di residenti, frontalieri e turisti che affollano la zona da primavera a fine estate, con flussi di veicoli anche superiori rispetto a quelli che si sono registrati domenica. Settimana prossima a questo quadro si aggiungerà poi una variante in più. È stata fissata per il 4 novembre infatti la data di avvio dei lavori del ponte ferroviario di via Dante a Luino, sempre lungo la statale 394, ma in prossimità del comune di Germignaga. Anche in questo caso si tratta di interventi improrogabili, che saranno svolti da Rfi per mettere in sicurezza il viadotto. Il cantiere prevede la chiusura del tratto di strada interessato fino alla metà di dicembre. I due comuni hanno studiato dei percorsi di viabilità alternativa. Per l’accesso a Luino si potrà seguire la via Fornara provenendo da Germignaga oppure la via Don Folli in direzione ospedale.