Cani e gatti sepolti insieme ai padroni: al cimitero di Gallarate si può

L’animale da compagnia dal prossimo anno anche a Gallarate potrà essere sepolto con il suo padrone. L’amministrazione comunale ha recepito la norma con cui Regione Lombardia offre la possibilità della sepoltura congiunta, così che le ceneri di un cane, di un gatto o di un altro animale da compagnia possano essere conservate nella tomba della famiglia o della persona a cui era legata. Le tariffe in vigore dal 2024 saranno differenziate, 50 euro il costo minimo, 150 il più caro.

La novità rientra nell’aggiornamento del regolamento della polizia mortuaria ed è stata introdotta nel piano tariffario per i servizi funebri che entrerà in vigore dal prossimo anno. Nel frattempo un impresario di pompe funebri sta valutando la possibilità di chiedere l’autorizzazione necessaria per realizzare anche a Gallarate un forno crematorio destinato agli animali d’affezione già in funzione in altre parti.