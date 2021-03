di Lorenzo Crespi Luvinate fa da apripista in Lombardia. Il centro alle pendici del Campo dei Fiori è il primo comune a costituire un’associazione fondiaria, meglio nota come Asfo. Uno strumento introdotto a livello regionale da 2 anni, ma che non aveva ancora trovato applicazione su un territorio di montagna. "Asfo...

di Lorenzo Crespi

Luvinate fa da apripista in Lombardia. Il centro alle pendici del Campo dei Fiori è il primo comune a costituire un’associazione fondiaria, meglio nota come Asfo. Uno strumento introdotto a livello regionale da 2 anni, ma che non aveva ancora trovato applicazione su un territorio di montagna. "Asfo Valli delle Sorgenti" è il nome della realtà appena nata, che vede come soci fondatori il presidente del Parco del Campo dei Fiori Giuseppe Barra, il sindaco di Luvinate Alessandro Boriani e Toni Conti, residente in rappresentanza di un’area privata. Il cuore del progetto è proprio l’unione delle forze tra gli enti pubblici e i proprietari di terreni nelle aree boschive, in modo da avere una gestione omogenea e comune degli interventi di tutela del verde. "Tra i primi obiettivi – spiega il sindaco – chiameremo a raccolta tutte le persone che già hanno comunicato la loro decisione di aderire e rinnoveremo l’invito a chi non ha ancora risposto. Parliamo di oltre 300 proprietà in cui è frammentata la realtà dei boschi di Luvinate e che nei decenni ha reso impossibile ogni tipo di manutenzione organizzata e coerente in termini strutturali". La "startup ambientale" è stata dedicata ai volontari di Protezione civile e dell’Antincendio boschivo che sono stati impegnati sul territorio prima per combattere l’incendio del 2017 e poi in occasione di 4 eventi alluvionali negli anni seguenti. L’Asfo si metterà a disposizione di Ersaf, che gestirà i lavori di intervento nelle aree bruciate nei pressi del Tinella, per cui la Regione ha da poco stanziato un finanziamento di 1 milione e mezzo di euro.