Campo da gioco a 7 in erba sintetica, via libera al progetto

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di un campo da gioco in erba sintetica a 7 nel centro sportivo comunale di via delle Azalee in quel di Vanzaghello. "La valorizzazione e lo sviluppo del centro sportivo è stato un obiettivo prioritario che abbiamo perseguito con determinazione sin dall’inizio del nostro mandato. Ricorda il sindaco Arconte Gatti (nella foto): "Grazie ai fondi della legge regionale n. 9 del 2020 “Interventi per la ripresa economica“, abbiamo dato inizio alla ristrutturazione degli spogliatoi posizionati sotto la tribuna, con il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici, dei servizi igienici e delle docce, oltre alla sostituzione di serramenti, pavimenti e controsoffitti. Contestualmente si è dotato di impianto di illuminazione a led il campo di allenamento, così da renderlo utilizzabile anche in orario serale. è il primo passo per un progetto che ci auguriamo possa trovare compimento nel prossimo futuro".Ch.S.