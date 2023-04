Calcio a 5, il Maggiolini campione di Lombardia

Campionato studentesco di calcio a 5: Maggiolini campione. La squadra parabiaghese dell’itet Maggiolini di Parabiago, dopo essersi imposta come campione della provincia di Milano sbaragliando la concorrenza degli istituti superiori milanesi, ha dominato il torneo regionale, laureandosi campione della Regione Lombardia. Nel torneo Regionale la squadra parabiaghese ha avuto la meglio dei campioni provinciali di Lecco e Brescia nella fase a gironi e dopo una facile vittoria in semifinale, ha dominato la finalissima contro l’Istituto Sant’ Elia di Como imponendosi con un netto 11-4. La scuola "Maggiolini ", allenata da Gallo e Morlacchi, non pone limite ai propri traguardi ed ora è chiamata a confermarsi nella finale nazionale di Palermo nel prossimo Settembre, rappresentando Parabiago e tutta la Regione Lombardia. P.G.