Calci e pugni al sindaco "Tenga il cane al guinzaglio" Il proprietario lo aggredisce

di Camilla Garavaglia

Preso a calci e pugni per aver chiesto a un giovane di tenere il cane al guinzaglio: il sindaco di Casorezzo, Pierluca Oldani, è finito in ospedale dopo essere stato aggredito proprio accanto all’area cani municipale. I fatti. Il trentenne ossonese, che spesso girava per i due Comuni lasciando il cane senza guinzaglio vicino ad aree verdi non delimitate, ha liberato il suo cane - apparentemente di razza pitbullamstaff - fuori dall’area cani di Casorezzo, tra il canale e il nuovo municipio.

Il sindaco Pierluca Oldani si trovava proprio di fronte al municipio quando ha chiesto al ragazzo, ad alta voce per farsi sentire, di tenere il cane legato o di liberarlo nell’area apposita. Ha poi scattato delle foto con il cellulare per dare modo ai suoi vigili urbani di intervenire successivamente con una sanzione. Quando il giovane si è accorto di essere fotografato è corso verso Oldani e gli ha messo le mani addosso, con l’intento di aggredirlo fisicamente e facendogli cadere il telefono.

"È stato quando mi sono chinato per raccoglierlo che lui mi ha dato delle ginocchiate nel costato – spiega il sindaco, che è stato dimesso dall’ospedale di Cuggiono dov’è stato medicato per le ferite riportate che ora sta per fortuna meglio - poi ha provato a darmi un pugno, fortunatamente mancandomi. Ho quindi chiamato il 112 e ho fatto intervenire i carabinieri: non mi restava molto altro da fare".

Il giovane è stato denunciato per aggressione, oltretutto a un pubblico ufficiale. Una reazione spropositata quella dell’ossonese e che, però, non sorprende chi ha già avuto a che fare con il giovane. L’estate scorsa lo stesso ragazzo aveva aggredito verbalmente un gruppo di condomini ossonesi che gli aveva chiesto, con gentilezza, di tenere il pitbull al guinzaglio. Ad evitare il peggio, in quel caso, un cancello: il giovane ha minacciato i condomini attaccandosi alle sbarre e urlando. A Ossona capita spesso di vedere il ragazzo in giro con il cane libero dal guinzaglio: è toccato però al sindaco di Casorezzo arginare (a proprie spese) questo comportamento.