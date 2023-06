Caduto un grosso ramo in centro a Busto Arsizio, cittadini preoccupati

Si è staccato dall’albero, un carpino, un grosso ramo ed è finito sul marciapiede, in pieno centro città. È successo ieri mattina presto, quindi per fortuna a quell’ora nessuno stava passando nel momento in cui si è verificato il distacco dal tronco. Il carpino è tra gli alberi che si trovano nell’area verde in via Fratelli d’Italia, davanti agli uffici dell’Agenzia delle entrate e di fronte al municipio, dunque in un punto dove ogni giorno a piedi passano molti cittadini. Sul posto sono intervenuti gli addetti di Agesp Attività Strumentali per la messa in sicurezza dell’area e le verifiche sulle condizioni di stabilità del carpino che ha subito il cedimento. La parte dell’area verde in cui si è verificato l’episodio è stata chiusa al passaggio per rendere possibili le operazioni di sgombero del ramo caduto. Per fortuna non ci sono stati danni né a persone né a cose ma ora c’è la preoccupazione dei residenti che chiedono rassicurazioni sulle condizioni delle piante del piccolo parco. E interventi sono sollecitati in un’altra zona della città, via Gorizia dove i cittadini hanno segnalato situazioni di pericolosità per la crescita senza controllo delle piante che invadono i marciapiedi e ostacolano la visibilità.

Ros.For.