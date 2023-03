Scambiato per un cinghiale, caccia al maialino thailandese che corre libero nei boschi del Milanese

Il maialino in fuga

Busto Garolfo, 11 marzzo 2023 - Sono ormai giorni che lungo i sentieri al confine tra Busto Garolfo e Canegrate, si aggira una sagoma che tutti attribuiscono erroneamente a un cinghiale. Si tratterebbe invece di un maialino thailandese, dalle sembianze molto simili al tipico mammifero che popola le zone dell’appennino tosco-emiliano ma dalle dimensioni sostanzialmente differenti. L’animale visto e fotografato più volte e diventato il re dei social locali, ha un peso stimato di circa trenta chilogrammi ed è diventato nel giro di qualche giorno il re dei Social locali. Su Facebook i post traboccano di foto dell’animale ripreso tra i cespugli oppure i mezzo ai campi coltivati mentre si ciba di qualche animaletto o di qualche tubero.

Quello che tutti spacciano per uno dei primi cinghiali avvistati dopo anni, è in realtà un animale domestico che probabilmente la lunga permanenza nei boschi ha reso selvatico. Inutili i tentativi in atto da giorni da parte delle guardie venatorie e dei volontari per catturarlo e capire se è possibile risalire al suo legittimo proprietario. Anche oggi un veicolo del soccorso sanitario venatorio insieme ad un gruppo di addetti di Città Metropolitana ha tentato di porre fine alla sua fuga ma ancora nulla di fatto. I tentativi si susseguono incessantemente per evitare di ricorrere all’abbattimento visto che sembra proprio evidenziare le caratteristiche dell’animale domestico fuggito da qualche fattoria. Oggi proseguiranno le ricerche, non è escluso l’impiego di reti speciali per far cadere in trappola il maialino e procedere alla sua cattura. Sul suo destino una volta terminata la fuga tra i campi del parco del Roccolo non si può ipotizzare nulla, forse alcuni riferimenti potranno contribuire a rintracciare il proprietario che però al momento non ne ha ancora denunciato la scomparsa.