Caccia ai funghi E l’Asst offre micologi esperti

Si è aperta la stagione buona per i cercatori di funghi, e già le cronache ci restituiscono bilanci poco lusinghieri. In questi giorni abbiamo letto di persone disperse, oppure in difficoltà sui sentieri, o vittime di infortuni anche gravi. Oggi però vogliamo ricordare il servizio messo a disposizione da Ats Città Metropolitana di Milano, per evitare che la passeggiata si trasformi in un incubo, ovvero nell’intossicazione da funghi. Si va dalla banale indigestione, a danni irreversibili al fegato e ai reni, a complicazioni a carico del sistema nervoso centrale, sino alla morte. Per scongiurare tutto ciò, ci aiutano gli "Ispettorati micologici" dell’Azienda di tutela della salute: ovvero un pool di esperti micologi che effettua il controllo gratuito dei funghi freschi spontanei raccolti da privati cittadini e destinati al consumo in proprio, rilasciando al termine della visita un certificato ufficiale ove sono indicati i nomi scientifici delle specie identificate, se ne attesta la commestibilità e vengono fornite le indicazioni per il consumo in sicurezza. Il servizio va prenotato con un appuntamento telefonico. Sul territorio le sedi sono tre. A Castano Primo, in piazza Mazzini 43 (telefono 02-857841985865), dal 4 settembre al 30 novembre, il lunedì dalle 14 alle 16. A Parabiago, via Spagliardi 19 (telefono 02-857841985865), dal 4 settembre al 30 novembre, il lunedì dalle 14 alle 16 e il giovedì dalle 14 alle 16. A Magenta, via al Donatore di Sangue 50 (Palazzina N Ospedale), telefono 02-857841985865, dal 4 settembre al 30 novembre, il lunedì dalle 14 alle 16. I funghi devono essere portati all’Ispettorato micologico nel più breve tempo possibile dalla raccolta e devono essere interi, sani, sommariamente puliti dal terriccio e posti in contenitori rigidi e forati. È importante che venga sottoposto alla visita l’intero quantitativo raccolto. SSilvia Vignati