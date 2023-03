Caccia a elettricisti e addetti alle pulizie

Euro.PA Service sta cercando lavoratori a Legnano, Parabiago e Rescaldina. Sono aperte quattro diverse selezioni. Una per addetto tecnico esperto in cantieristica e cartografia "Area Impianti e Infrastrutture", la seconda per trovare un elettricista, poi per "operaio qualificato idraulico" e infine per cercare addetti ai servizi di pulizia. Sono state aperte le selezioni per individuare risorse che si occupino di manutenzione.

La partecipata del Comune legnanese cerca operai, addetti alle pulizie e anche operai qualificati come elettricisti ed idraulici. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 0331.1707533 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00. Risorse che si occupino della pulizia di alcuni stabili del comune di Parabiago sono richieste con urgenza.

Tutte le informazioni relative ai dettagli del profilo professionale e dei requisiti richiesti sono disponibili nella sezione "Lavora con noi" del sito internet.

Ch.S.