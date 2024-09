Busto si rimbocca le maniche per l’ambiente

In occasione dell’ evento nazionale "Sea & Rivers" dedicato alla pulizia dell’ambiente con centinaia di appuntamenti in tutta Italia, Plastic Free promuove due iniziative anche a Busto Arsizio. La prima è in programma ogg alle 16 con punto di ritrovo al parco del Museo del Tessile in collaborazione con il Circolo Laudato Sì.

La seconda, in collaborazione con Neutalia, è in calendario domani alle 9,30, con punto di ritrovo in via Vicinale Piombina. Sottolinea il consigliere delegato a Verde ed Ecologia Orazio Tallarida: "le iniziative sono inserite nell’Agenda del Verde Pulito 2024, lo strumento di pianificazione e coordinamento che contiene le proposte di associazioni e istituti scolastici che si impegnano a realizzare giornate di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio". Continua: "L’agenda ha avuto un ottimo riscontro tra le associazioni; la riproporrò anche l’anno prossimo perché contribuisce a sensibilizzare la cittadinanza rispetto ai temi ambientali e a favorire la partecipazione".

E conclude, Tallarida, invitando "le associazioni a programmare le loro attività per i primi mesi del 2025: le loro proposte saranno inserite nel nuovo calendario che sarà realizzato dall’ufficio Ecologia". Alle iniziative inserite nell’Agenda del Verde Pulito, l’Amministrazione garantisce attraverso Agesp la fornitura gratuita dei sacchi per il prelievo dei rifiuti raccolti in modo differenziato e il successivo smaltimento.

R.F.