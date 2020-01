Busto Arsizio (Varese), 30 gennaio 2020 - La Pro Patria sbarca nel continente nero perché il calcio e la passione per lo sport, assieme all’amicizia e alla solidarietà che dovrebbero sempre contraddistinguerli, non conoscono mai confini geografici di sorta. Più precisamente la Pro Patria è tornata ancora in Africa, secondo quella che ormaiè una piacevole tradizione in Ciad.

Dalla presidente Patrizia Testa è stata infatti donata un’intera muta per una squadra di calcio amatoriale locale, con il simbolo dei tigrotti che dunque scenderà in campo anche sui campi in terra battuta e assolati, dove però lo spirito attorno al pallone è sempre caratterizzato da una grande e genuina passione e dunque dal divertimento e dalla gioia di giocare anche con mezzi di fortuna.

"La donazione è stata possibile grazie all’amicizia con Ilaria, una volontaria mia amica che opera in loco", spiega la presidente biancoblù Patrizia Testa. La volontaria Ilaria che vuole restare nell’ombra perché alla pubblicità preferisce i fatti concreti non opera in alcuna associazione ma è mossa solo dal proprio slancio a favore del prossimo. Naturalmente Ilaria ci tiene a ringraziare la Pro Patria per il bellissimo regalo sportivo con tutti i ragazzi componenti della squadra africana che hanno indossato da subito con entusiasmo il completo arancione, utilizzata ai tempi della partecipazione in serie D dei tigrotti in alternativa alla divisa casalinga per le gare in trasferta.

Con l’augurio che la casacca dei tigrotti porti fortuna anche alla squadra amatoriale del paese africano, la presidente Patrizia Testa tiene a sottolineare: "Questo è un momento di sport e solidarietà secondo noi da incorniciare per la nostra società che l’anno scorso ha celebrato i 100 anni di storia, perché significa saper guardare al presente e al futuro nel migliore dei modi".