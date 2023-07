Busto Arsizio, moto travolge un ciclista: gravissimo un 43enne

Busto Arsizio (Varese) – Grave incidente questa mattina nella zona industriale di Sacconago, a Busto Arsizio: una moto ha travolto un ciclista. Gravissime le condizioni del ciclista, un uomo di 43 anni, che ha riportato lesioni multiple ed è andato in arresto cardiaco. È stato rianimato sul posto e poi trasportato con l’elisoccorso in ospedale.

Grave, ma non in pericolo di vita, anche il 30enne alla guida della motocicletta che ha riportato un trauma cranico e la frattura di un arto. È stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 della mattina, in via delle Industrie: oltre ai soccorritori anche la posto polizia che sta effettuando i rilievi e ascoltando i testimoni per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.