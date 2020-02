varese, 14 febbraio 2020 - Droga nascosta nel campanello della bicicletta. Un sistema ingegnoso che non è servito a evitare l’arresto a un 21enne tunisino. A mettere gli agenti sulla strada giusta è stato l’avvistamento di una persona, nota come consumatore di stupefacenti, che usciva dal parco Comerio di via Magenta a Busto Arsizio. L’uomo è stato bloccato. Addosso aveva una dose di marijuana.

I poliziotti sono entrati nel giardino e hanno visto il tunisino, con altri due ragazzi. Uno di questi ha buttato a terra un involucro “sospetto”. Gli agenti hanno deciso di perquisire il nordafricano. Svitando il campanello della due ruote, che non emetteva suoni, sono saltate fuori due dosi della cocaina. Le numerose chiamate ricevute sul cellulare e le banconote di piccolo taglio hanno fatto il resto. Il ragazzo è stato arrestato.