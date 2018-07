Busto Arsizio, 24 luglio 2018 - La polizia di Varese ha arrestato il complice della rapina avvenuta nella serata di venerdì scorso a Busto Arsizio, nella quale è rimasto gravemente ferito il titolare di un distributore di benzina. Intanto, sono in leggero miglioramento le condizioni di Marco Lepri, il benzinaio di 40 anni ferito con tre colpi di pistola durante un tentativo di rapina appena fuori dalla sua casa di via Vizzolone di Sopra. Il titolare di due stazioni di servizio, al quale sono estratti due proiettili dalla gamba e uno dall’addome, resta ricoverato in terapia intensiva, nel reparto Rianimazione dell’ospedale di Legnano. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma Lepri è vigile e sulle sue condizioni aumenta l’ottimismo. Intanto, il primo uomo arrestato sabato con l’accusa di essere uno dei due aggressori, si è addossato la responsabilità degli spari. L'uomo, canturino, una sfilza di accuse riguardo rapine ai distributori fra Nord della Lombardia e Canton Ticino, ha confessato nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo, effettuato ieri mattina al carcere Bassone di Como.