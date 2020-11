Busto Arsizio (Varese), 2 novembre 2020 - Il momento più significativo alle celebrazioni del 4 Novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate (senza pubblico nel rispetto delle disposizioni antiCovid 19) sarà la consegna da parte del sindaco Emanuele Antonelli dell’attestato di ringraziamento a due giovani militari bustocchi, Matteo Toia (nella foto) e Gabriele Borali, entrambi alpini, che si sono distinti qualche tempo fa per il loro coraggio.

La cerimonia mercoledì 4, alle 10,30, dopo la deposizione della corona davanti al Monumento ai Caduti. Matteo Toia, caporalmaggiore in servizio a Vipiteno, è stato insignito nei mesi scorsi dal Ministero della Difesa della Croce di bronzo al merito dell’esercito: nel settembre dello scorso anno, in servizio alla stazione centrale a Milano nell’ambito dell’operazione “Strade sicure”, venne aggredito da uno straniero armato di forbici ma riuscì a reagire alla violenta aggressione contribuendo all’arresto dell’aggressore. Il caporalmaggiore rimase ferito ma fortunatamente non in modo grave. Nei giorni di degenza gli arrivarono tantissime manifestazioni di solidarietà, l’intera città di Busto Arsizio gli fu vicina. L’altro giovane alpino bustocco, Gabriele Borali, in servizio al Raggruppamento tattico Lombardia- Trentino Alto Adige, ha invece ricevuto nei mesi scorsi l’Encomio semplice dal Comando truppe alpine: a Brescia salvò da un’aggressione una persona anziana. "Matteo e Gabriele – dice Franco Montalto, capogruppo a Busto Arsizio e presidente provinciale degli alpini – sono un esempio di dedizione e coraggio. Speriamo di poterli festeggiare quando l’emergenza sanitaria sarà superata".