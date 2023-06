Busto Arsizio, tir si ribalta all’uscita dell’A8: ferito un 33enne

Busto Arsizio (Varese), 30 giugno 2023 – Incidente, questa mattina poco prima delle 11, sulla rampa di uscita dall’autostrada A8 Milano-Laghi, all’altezza di Busto Arsizio che immette sulla superstrada 336 di Malpensa, in direzione Varese.

Un tir si è ribaltato e un uomo di 33 anni, che conduceva il mezzo, è rimasto ferito. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi con un’ambulanza e un’automedica. Ma anche i vigili del fuoco e la polizia stradale che ha momentaneamente chiuso l’uscita.

L’autocisterna si è ribaltata sul curvone che confina con la caserma Nato Ugo Mara, sfondando il guardrail e finendo col rimorchio nella scarpata laterale.

Sono in corso le operazioni di recupero della cisterna al cui interno ci sono sostanze chimiche non pericolose. I vigili del fuoco hanno fatto sapere che non si sono verificati versamenti. Per permettere le operazioni, effettuate da un'azienda privata, lo svincolo è stato chiuso al traffico.