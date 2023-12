Busto Arsizio, il presepe del Tempio Civico di Sant’Anna e l’appello alla pace

Busto Arsizio (Varese), 29 dicembre 2023 – L’appello alla pace arriva dal Presepe proposto all’interno del Tempio Civico di Sant’Anna, centro di educazione permanente alla pace. Come avviene da anni gli Amici del Tempio Civico, continuando sull’esempio di Angioletto Castiglioni, sopravvissuto al lager di Flossenburg, hanno collocato il Bambinello nero, simbolo dell’infanzia che ancora soffre nei paesi poveri, ma accanto alle statue della tradizione ci sono immagini che ricordano i migranti e i conflitti in Terra Santa e in Ucraina.

Quest’anno all’allestimento hanno dato un particolare contributo le volontarie del progetto “Donne e minori” che insegnano l’italiano alle mamme straniere, presso la scuola De Amicis e l’Ufficio Educazione Mondialità del PIME che collabora nelle diverse azioni del progetto coinvolgendo a livelli diversi donne, ragazzi, docenti, volontari. Guidate da Rosy, l’educatrice del PIME, le donne straniere e le volontarie hanno riflettuto insieme sul tema della pace cercando le parole per esprimere il concetto e realizzando l’Alfabeto della pace.

Spiegano le volontarie: “L’alfabeto è il primo gradino nella conoscenza di una nuova lingua, le mamme sono partite da qui ed hanno messo in fila le loro idee, scrivendo un Alfabeto della Pace, le parole sono potenti veicoli di significato e ciascuno potrà riconoscersi in alcune e naturalmente aggiungerne altre. L’alfabeto si potrà arricchire del contributo di ciascuno, così come la Pace si potrà davvero realizzare attraverso i gesti concreti di ognuno”. Il messaggio, frutto della riflessione di donne che arrivano dai paesi più diversi e di fedi differenti, è un ideale abbraccio all’umanità con la speranza che arrivi presto il tempo della pace con la fine di ogni conflitto. Il testo dell’Alfabeto sarà inviato a Papa Francesco. Completano il Presepe i pensieri sulla pace dei bambini ospiti delle comunità Il Pollicino e La chiave d’oro.