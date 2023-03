Busto Arsizio, infermiere aggredito al pronto soccorso. Medico accoltellato

Polizia in ospedale

La situazione è molto preoccupante, sono troppe le aggressioni agli operatori sanitari, medici e infermieri, fisiche e verbali, insulti e minacce, oltre ai danneggiamenti alle strutture e ai macchinari negli ospedali di Busto Arsizio e Gallarate. La conferma negli ultimi allarmanti episodi nei giorni scorsi, un infermiere del pronto soccorso di Busto Arsizio, aggredito con un bastone da un paziente e un medico della continuità assistenziale ferito fortunatamente senza gravi conseguenze, con un coltello da un soggetto senza fissa dimora.

Uno scenario che reclama interventi per garantire quella sicurezza che al momento sembra mancare a medici e infermieri. Per questo il direttore generale dell’Asst Valle Olona, Eugenio Porfido, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, nel quale descrive la situazione dei due presidi ospedalieri, Busto Arsizio e Gallarate, alle prese con problemi che esistono da anni, a cominciare dai senzatetto, spesso problematici, che trovano rifugio nei sotterranei e manifestano comportamenti aggressivi, l’ennesima conferma in quanto accaduto pochi giorni fa al padiglione Trotti – Maino a Gallarate dove proprio un senzatetto ha danneggiato i muri, rendendo necessario un immediato intervento di ripristino a carico dell’azienda.

Sempre a Gallarate all’ex guardia medica, presso l’ospedale, un medico a febbraio è stato aggredito e ferito al polso con un paio di forbici da un paziente. Sulla questione interviene Samuele Astuti, consigliere regionale del Pd, capogruppo nella Commissione Sanità: "Problemi gravi, quindi meno cerimonie per celebrare gli operatori e più interventi per garantire la loro sicurezza".