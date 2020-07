Ieri la Polizia Penitenziaria festeggiava il patrono, San Basilide, e nel carcere di Busto Arsizio gli agenti hanno avuto un incontro speciale, con monsignor Luca Raimondi, che domenica in Duomo a Milano, ha ricevuto l’ordinazione episcopale. Ad accogliere il neovescovo il comandante della Polizia penitenziaria Rossella Panaro. Monsignor Raimondi a Busto ha molti amici, e nella parrocchia di San Michele è stato riferimento importante per i giovani dell’oratorio e ieri è tornato per una visita, la prima uscita episcopale, nella casa circondariale, realtà che ha ricordato in Duomo, durante i ringraziamenti, come una “delle esperienze pastorali più significative” nel ministero sacerdotale.

Una presenza che ha commosso il personale della Polizia Penitenziaria del quale monsignor Raimondi ha voluto sottolineare l’importanza del servizio, facendo rilevare anche che si tratta di un corpo che non gode della stessa notorietà di altre forze dell’ordine. Così in occasione della festa del patrono San Basilide ha voluto manifestare la sua vicinanza. Agli agenti la prima solenne benedizione da vescovo. Una visita pastorale che è testimonianza di adesione completa alle parole di Papa Francesco, testimonianza autentica dello stile della “ Chiesa in uscita”. Al termine la colazione con il cappellano don David Riboldi.

R.F.