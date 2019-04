Busto Arsizio (Varese), 20 aprile 2019 - Un milione e mezzo di euro per la sistemazione delle strade: la giunta ha approvato il progetto definitivo che riguarda le asfaltature di numerose vie, in centro come nei quartieri periferici. Sono 23 le strade interessate. Le opere di manutenzione saranno effettuate nei mesi di luglio e agosto, in un periodo nel quale si creano meno intralci alla viabilità. Si tratta di interventi in alcuni casi sollecitati dai cittadini in vari quartieri proprio per le condizioni del manto stradale di tante vie, percorsi particolarmente difficoltosi per la presenza di buche che hanno causato danni ai veicoli e purtroppo anche cadute alle persone. Indispensabile dunque intervenire per evitare peggioramenti della situazione. Un impegno economico importante da parte dell’Amministrazione comunale per migliorare lo stato del manto stradale e garantire più sicurezza.

Il progetto è stato curato da Agesp Attività strumentali su precise indicazioni del sindaco Emanuele Antonelli e dell’assessore comunale al Marketing territoriale Paola Magugliani. «Abbiamo individuato le vie in cui è prioritario intervenire – spiega Magugliani - Sono stati effettuati sopralluoghi, alcuni su indicazione dei cittadini, le cui segnalazioni sono per noi sempre importanti, i lavori partiranno non appena sarà concluso l’iter di progettazione e di affidamento delle asfaltature».

Le strade che saranno sottoposte ai lavori di rifacimento dell’asfalto sono 23. Il primo lotto di interventi riguarda i rioni di Beata Giuliana, Redentore, Madonna, Regina, San Giovanni, San Michele e Sacconago, queste le vie che saranno sottoposte al restyling: Quintino Sella, Olgiate Olona, Magnago, del Chisso, Sicilia, Zappellini, Duca d’Aosta, Monte Grappa, Parravicini, Statuto, Bienate, Cuoco, Belotti. Il secondo lotto interesserà i quartieri di Sant’Edoardo, Beata Giuliana e Redentore, queste le vie: Castellanza, del Roccolo, Catullo, Boccaccio, Alfieri, Trentino, Togliatti, Bevilacqua, Bonsignora. A breve partiranno i lavori già approvati nelle vie Pallanza, XV Giugno, Sella e lungo viale Lombardia. Tra luglio e agosto saranno rimesse a nuove.