Busto Arsizio: arrestato Murad, lo spacciatore del Museo del tessile

Busto Arsizio (Varese) – Noto negli ambienti dello spaccio con lo pseudonimo di Murad, l’uomo, un tunisino di 48 anni con vari precedenti, è stato arrestato.

La zona di ‘attività’ per il tunisino a Busto Arsizio il parco del Museo del tessile dove dava appuntamento ai clienti. A notare la sua presenza proprio nel parco una pattuglia della Polizia di Stato di Busto Arsizio che transitando in via Galvani lo ha visto mentre confabulava con un’altra persona. Il quarantottenne, accortosi della pattuglia, ha cercato di allontanarsi, ma poco dopo è stato raggiunto e bloccato dagli agenti. Dalla perquisizione dello zaino che aveva in spalla sono saltati fuori alcuni grammi di hashish mentre a terra, dove era riuscito a gettarli subito prima, c’erano un altro pezzo di ‘fumo’ e una dose di cocaina. Addosso gli sono stati trovati anche 500 euro in contanti e due telefoni cellulari, sui quali arrivavano continue chiamate.

Identificate le persone che lo contattavano, queste hanno ammesso di acquistare droga da“Murad, definito da loro “il mio spacciatore”; luogo d’incontro sempre il parco del Museo del Tessile. Il tunisino è stato arrestato e condotto in carcere.