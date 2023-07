Busto Arsizio, arsenale di coltelli e arnesi da scasso in auto: arrestati due georgiani

Busto Arsizio (Varese) 12 luglio 2023 – Sull’auto avevano un vero e proprio arsenale di arnesi da scasso e di armi bianche, tra cui un coltello con lama di 20 cm, i due uomini, di nazionalità georgiana, sono stati controllati e fermati dagli agenti della pattuglia in moto della Polizia locale di Busto Arsizio. Nei loro confronti la Procura della Repubblica ha autorizzato l’immediata espulsione dal territorio nazionale.

Nei giorni scorsi la pattuglia ha notato una Opel Corsa con targa estera parcheggiata in maniera sospetta all’interno di un’ area di sosta nel rione di Beata Giuliana, con i sedili anteriori reclinati. Attraverso il controllo con le banche dati l’autovettura risultava radiata dai registri della motorizzazione tedesca pertanto gli agenti decidevano di procedere al controllo degli occupanti.

Il controllo faceva emergere seri indizi a carico degli stessi, con la perquisizione della vettura si scopriva poi un arsenale di arnesi da scasso e di armi bianche fra cui un coltello con lama di 20 centimetri, oltre ad attrezzature per auto di presunta provenienza furtiva.

I due uomini sono stati quindi fermati, al Comando di Polizia locale ai Molini Marzoli sono stati accertati diversi precedenti penali a carico oltre che, nei confronti del conducente dell’auto, un rintraccio internazionale con ordine di allontanamento dal territorio dell’Unione Europea in quanto ritenuto una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale e per il passeggero il reingresso illegale nel territorio Italiano, dopo essere già stato espulso. Per questo motivo si procedeva all’arresto in flagranza di reato del passeggero e al fermo del conducente, di concerto con la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno.

Dell’arresto e del fermo è stata data immediata notizia al Pubblico Ministero in turno presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, che ha autorizzato l’immediata espulsione dal territorio nazionale dei due uomini. Il neo Comandante della Polizia Locale commenta “Sono veramente contento dell’attività svolta dal personale del Comando che ha confermato da un lato l’importanza del controllo del territorio, cosa su cui ci concentreremo a 360 gradi, e dall’altro l’efficienza della struttura”.