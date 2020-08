Riapriranno lunedì 17 le sale studio della biblioteca comunale, dopo la chiusura imposta dal lockdown e, in seguito, dalla necessità di contenere il contagio da coronavirus. Gli ingressi saranno contingentati. L’accesso sarà consentito agli studenti muniti di pass che saranno rilasciati ogni giorno fino all’ esaurimento dei posti disponibili. A settembre, in base all’andamento dell’epidemia, si valuterà la possibilità di eventuali nuove estensioni dei servizi. Tutto questo nel quadro di un orario agostano che, per la biblioteca, rimarrà invariato, se si eccettua la settimana di Ferragosto (da lunedì a domenica 16), in cui rimarrà aperta dalle 10 alle 16.

Per il resto gli orari resteranno i consueti: lunedì-venerdì 9-18.45, sabato 9-17.45). Intanto c’è soddisfazione in municipio per i risultati ottenuti dagli eventi culturarli organizzati dopo il lockdown, in particolare la mostra “Italia, sguardi d’autore”. I numeri registrati dall’esposizione (835 visitatori), commenta l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli, "ci rendono soddisfatti e confermano la bontà della risposta che siamo riusciti a dare, non appena le norme lo hanno consentito, al bisogno profondo di cultura dal vivo. Una risposta che a Busto ha voluto essere immediata". Il calendario proseguirà in agosto con i film del sabato al Museo del Tessile, Ferragosto compreso.